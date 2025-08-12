Juliana pede indenização de R$ 150 mil em processo contra Otávio Mesquita

Ao Estadão, o advogado de Juliana, Hédio Silva Junior, questionou, nesta terça-feira, 12, a defesa de Otávio: "É uma contradição. Inicialmente a defesa do Otávio Mesquita (disse) que não houve crime, e que teria havido a prescrição. Ou não há crime ou (o crime) foi prescrito." A "prescrição" de um crime é quando, após um determinado período de tempo, há a perda do direito do Estado em punir o indivíduo pelo delito.

Procurada pelo Estadão, a defesa de Mesquita defende, também nesta terça-feira, 12: "(O novo pedido) não altera a nossa plena convicção, não só de inocência de Otávio Mesquita, mas sim do seu direito de ver reconhecida a injustiça contra ele praticada, com a condenação da Sra. Juliana ao pagamento de indenização por danos morais, a ser revertida à caridade."

Entenda a denúncia de Juliana Oliveira

Juliana Oliveira acusou Otávio Mesquita de estupro que teria ocorrido durante uma edição de 2016 no The Noite, programa de Danilo Gentili, no SBT. O vídeo, que pode ser visto no YouTube, mostra Otávio Mesquita chegando ao palco pendurado por um cabo de aço. Juliana vai ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança e ele toca seus seios e outras partes de seu corpo. Em seguida, simula movimentos de sexo. A cena se repete.

O advogado responsável pela denúncia de Juliana Oliveira, Hédio Silva Jr., explica por que resolveu seguir com a acusação de estupro. "Quando eu falo em assédio, eu estou falando de uma abordagem desconfortável, eventualmente vexatória. Não há toque físico, não há toque erótico. Até 2009, realmente o estupro exigia penetração. A partir de então, o tipo de estupro, praticado mediante violência física, passou a abrigar também o ato libidinoso, o que chamamos de tipo penal aberto; ou seja, a jurisprudência vai dizer o que é", afirma, referindo-se à Lei 12.015/2009.

No entanto, o advogado de Mesquita tem outra visão. "Entendemos que, se a pessoa que está reclamando entendesse isso, ela teria, naquela época, pela lei, um prazo de seis meses para fazer uma representação, que não foi feita", disse Roberto Campanella. "Estamos falando agora quase dez anos depois. E também entendemos que não chega nem próximo de um ato de estupro."