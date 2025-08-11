Morre Rainha do Brasil, do meme tá barato; Maria Berklian tinha 86 anos

A influenciadora Maria Berklian, também conhecida como a "Rainha do Brasil", morreu nesta segunda-feira, 11, aos 86 anos. A informação foi confirmada ao Estadão pela Igreja Apostólica Armênia do Brasil, congregação da qual Maria fazia parte.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Maria ficou famosa ao gravar vídeos visitando lojas de luxo em São Paulo e ironizar os preços dos produtos.

Ao entrar em lojas como Balenciaga, Chanel e Dolce e Gabbana, a influenciadora costumava olhar os preços e soltar o bordão que a tornou conhecida. "Tá barato", dizia Maria.