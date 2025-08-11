Gloria Perez celebra Daniella no dia em que a filha faria 55 anos

A autora de novela ganhou o apoio de colegas de profissão nos comentários. "Dani inesquecível", escreveu Cláudia Abreu. "Um beijo com muito carinho, Glória. E viva a Dani para sempre", comentou Sílvia Buarque. "Um beijo e um abraço apertado, querida", completou Ana Beatriz Nogueira. Danielle Winits também comentou a homenagem de Gloria Perez com emojis de coração e o símbolo do infinito.

Como Daniella Perez morreu?

O corpo de Daniella Perez foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela foi golpeada com 18 facadas, que atingiram seu pulmão, coração e pescoço. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança, pois Guilherme de Pádua assediava Daniella em busca de uma maior participação de seu personagem na novela De Corpo e Alma.

Pádua foi condenado a 19 anos de prisão e Paula, a 18 anos e seis meses. Após sete anos da pena, os dois foram colocados em liberdade condicional. As autoridades policiais descobriram que o ator e a mulher estavam envolvidos no assassinato graças a uma testemunha que anotou a placa do carro vista no local do crime.

O caso foi relembrado na série documental Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, da HBO Max, que estreou em 2022, com depoimentos fortes de Glória Perez, familiares, amigos e do marido de Daniella na época, Raul Gazolla. Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em 6 de novembro do mesmo ano, em Belo Horizonte, vítima de um infarto.

Gloria Perez perdeu outro filho