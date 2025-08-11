Gilberto Gil vive o primeiro dia dos pais sem a presença de Preta

Neste domingo, 10, Gilberto Gil celebrou seu primeiro Dia dos Pais sem a presença da filha Preta Gil, que morreu em 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer colorretal. A data foi marcada por um almoço em família, com a presença de pessoas próximas ao artista.

Entre os familiares que participaram do encontro estavam a ex-mulher Sandra Gadelha, mãe de Preta, e a atual esposa, Flora Gil. Também estiveram presentes os filhos Flor Gil, Maria Gil e José Gil, acompanhado da esposa, Mariá Pinkusfeld, e das filhas gêmeas do casal, Roma e Pina.

O momento íntimo foi registrado em uma foto publicada nas redes sociais da família, que também compartilhou uma mensagem celebrando a data e reconhecendo diferentes formas de paternidade.