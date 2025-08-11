'Dança dos famosos': substituto de Livinho, Lucas Leto ajuda Álvaro durante crise de pânico

Lucas Leto compartilhou com seus seguidores do X (antigo Twitter) um momento de cuidado nos bastidores do Dança dos Famosos 2025. O ator, que entrou no quadro no lugar de MC Livinho, ajudou o influenciador Álvaro Xaro durante uma crise de pânico. "Eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo", escreveu o intérprete de Sardinha no remake de Vale Tudo.

O ator foi anunciado oficialmente no time D do Dança dos Famosos neste domingo, 10, durante o Domingão com Huck. Ele entra na disputa para substituir MC Livinho, que perfurou o pulmão em um acidente de moto dias antes do início do quadro e precisou deixar a disputa por recomendação dos médicos. O Sardinha de Vale Tudo chega ao Dança na mesma equipe do influenciador Álvaro, da cantora Wanessa Camargo e da atriz Tereza Seiblitz.

O que é crise de pânico?