'A morte faz parte da vida e a gente segue', diz Gilberto Gil sobre Preta, sua filha

"Ela era cantora! Cantava! Dizia em vários momentos da doença: 'Vai cantar! Vai pai, vambora!'. Ela tinha esse lado. É um respeito também a esse caráter profundo da personalidade dela. Voltar a cantar por aí", acrescentou.

Cinzas

Gil revelou os planos para as cinzas da cantora: "(Ela queria que) fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos. Hoje, eu estava vendo a caixinha com as cinzas dela. Tem gente, por exemplo, que quer usar as cinzas para fazer uma espécie de joia. Tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas em casa. Talvez seja o caso da família. Jogar um pouquinho no jardim de uma das casas. No mar da beira do mar de uma casa na Bahia".

Conversas com a filha

Segundo o cantor, não houve um momento de "última conversa" com Preta. "Não. Sabendo que seria a última, não. Porque o mistério da vida continuava tão intenso quanto o mistério da morte. As nossas conversas eram sempre associadas a isso. Os amigos, os parentes, o filho dela, os amores dela, enfim, as coisas do mundo", disse.

Sobre o tratamento do câncer no exterior, Gil afirmou que fez parte da tentativa de recuperação de Preta. "Ela resolveu ir, dentro desse contexto extraordinário de empenho, de amor à vida, de apego no sentido mais benigno da palavra. Eu usei esses últimos tempos lá nos Estados Unidos para disso. Acompanhá-la, cercá-la, no maior conforto possível."