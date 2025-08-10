Grupo pop Now United anuncia 6 shows no Brasil em novembro; ingressos já estão a venda

O grupo pop Now United, formado por integrantes de diferentes países, fará seis apresentações no Brasil no mês de novembro. Os ingressos para os shows comerçaram a ser vendidos na terça-feira, 5.

Produzido pelo empresário britânico Simon Fuller, o grupo, formado em 2017, trará ao País a turnê Now or Never Tour, que marca a reunião de antigos integrantes da banda - 14 já confirmados, incluindo rostos conhecidos da formação original do Now United, como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. Eles estarão acompanhados por novos membros do grupos, Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Entre os sucessos que o grupo emplacou nos últimos anos estão Summer In The City, Beautiful Life, Come Together e Baila. O grupo esteve no Brasil anteriormente em 2018 e 2023.