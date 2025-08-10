Faustão é extubado e está bem após transplantes

O apresentador Faustão foi extubado no sábado, 9, e está bem, informou sua assessoria neste domingo, 10. A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pelo Estadão.

Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. Também foi divulgado que ele está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita médicos que tratam seu caso no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.