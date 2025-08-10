Corpo de Arlindo Cruz é sepultado no Rio por amigos e personalidades do samba

O corpo de Arlindo Cruz foi sepultado em cerimônia neste domingo, 10, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, no Rio, na presença de amigos, familiares e personalidades do samba e das artes, como Diogo Nogueira e Hélio de la Peña. O sambista morreu na sexta-feira, aos 66 anos, em decorrência das complicações de um AVC sofrido em 2017.

Antes do sepultamento, o corpo do sambista foi velado na quadra do Império Serrano, na Zona Oeste do Rio, ao estilo "gurufim" - com samba e memória (leia mais abaixo). Segundo o site GShow, do Grupo Globo, o corpo do sambista foi levado ao cemitério neste domingo em um caminhão do Corpo dos Bombeiros, em cortejo acompanhado por fãs do artista.

Os filhos do sambista, Arlindinho e Flora Cruz, e a viúva dele, Babi Cruz, se emocionaram na despedida. Várias coroas de flores foram enviadas por artistas, escolas de samba, amigos e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.