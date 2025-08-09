Dia dos Pais: 15 frases e mensagens para mandar por WhastsApp

- Obrigado por sempre vencer os seus medos e me entregar um mundo mais seguro. Feliz Dia dos Pais!

- Feliz Dia dos Pais! Obrigado por ser meu exemplo de força, carinho e dedicação. Você é meu herói hoje e sempre!

- Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e, especialmente, alguém para se amar. Feliz Dia dos Pais!

- Você guia o meu caminho e me mostra que sempre podemos ser melhores. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, você me ensinou a cair com dignidade e levantar com coragem. Feliz Dia dos Pais!

- Neste Dia dos Pais, quero agradecer por todo o sacrifício e apoio incondicional que você me ofereceu. Sem eles, não estaria aqui hoje. Obrigado por tudo!