Cantor colombiano insinua que Anitta está noiva, mas ela não confirma

O cantor colombiano J Balvin publicou nas redes sociais uma foto sugerindo que Anitta recebeu um "anel de noivado" por parte de seu namorado, Ian Bortolanza, neste sábado, 9.

A imagem, postada nos stories do Instagram em meio a diversos outros momentos dos bastidores de gravação de um clipe, traz Anitta mostrando um grande anel no dedo anelar enquanto beija o parceiro. "Anel de noivado. Felicidades, os verei em seu casamento, Anitta", escreveu Balvin.

A cantora carioca chegou a usar as redes sociais novamente após o fato, mas compartilhou em seu perfil apenas outra imagem, sem a citação, na qual o anel também aparece.