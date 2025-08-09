Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, 'Bel para Meninas' defende seus pais; entenda

"Imagina o que é isso na cabeça de uma criança? Tanto o material quanto a exposição, as críticas [...]. O problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. 'Ah, mas a criança que pediu para fazer vídeo'. A responsabilidade é do tutor, óbvio", prosseguiu Felca, sugerindo que a jovem pudesse ter se tornado uma "adolescente traumatizada".

Bel Peres, hoje com 18 anos de idade, usou seu perfil no TikTok para rebater os comentários feitos por Felca. A família segue com forte presença nas redes sociais: a jovem tem por volta de 1,3 milhão de seguidores no TikTok, e sua mãe, Fran, cerca de 1,1 milhão no Instagram.

Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma "fake news", reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet.

"Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca?'. Gente eu não pago internet para me ver! É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para Meninas, aquela que estava com duas mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Aquela que estava no mar se 'afogando', mas ela também tem um pai que é salva-vidas e estava com ela lá."

"'Não, Bel, mas se não fosse verdade o Conselho Tutelar não ia na sua casa'. Gente, tem criança vendendo bala na rua e o Conselho Tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, tudo em dia, notas boas", prosseguiu.

Bel afirma, sobre seus pais, que "se não tivessem me apoiado na carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Para você ser famoso hoje em dia e ganhar visibilidade é muito difícil. Então começar lá no início foi a melhor coisa, e eu não trocaria por nada".