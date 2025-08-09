Ana Lima Cecilio deixa curadoria da Flip e será nova editora-executiva no Grupo Record

Ana Lima Cecilio está deixando a função de curadora na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que assumiu há dois anos, para se dedicar a um novo desafio. Ela será a editora-executiva de ficção nacional na Editora Record.

Filósofa de formação, ela já atuou como editora na Carambaia e no selo Biblioteca Azul, da Globo Livros.

Na nova função, fará parte do grupo que inclui Lívia Vianna, Lucas Telles, Rafaella Machado e Renata Pettengill, todos chefiados pelo diretor editorial Cassiano Elek Machado.