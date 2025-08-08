Preta Gil faria 51 anos nesta sexta; veja as homenagens dos amigos e da família

Malu Barbosa escreveu: "Feliz aniversário, meu amor! Achei que estaríamos comemorando hoje! Comemoro aqui sua vida! Te amo."

Junto da mensagem, ela publicou uma foto antiga da filha de Gilberto Gil.

Malu homenageia Preta Gil Imagem: Reprodução

Gominho, Jude Paulla e Duh Marinho, amigos da cantora, também relembraram momentos felizes. Em uma série de fotos e vídeos, mostraram Preta Gil em sua casa.

Jude escreveu, em um dos stories no Instagram, sobre a surpresa que faria no aniversário da cantora: "Era para ser hoje sua festa lá no apartamento do Boris lá em Nova York. Todos os seus amigos iam chegar de surpresa! Muita saudade."

Duh Marinho também falou de sua conexão com a artista, em um vídeo veiculado nas redes sociais. Ele lançou uma música em homenagem a ela, cujo trecho foi revelado com fotos e vídeos de alguns momentos vividos.