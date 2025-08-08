'Não pensei na morte, só lembrei de um poema de Fernando Pessoa', diz Tony Ramos após cirurgia

Aos 76 anos, Tony Ramos não precisa provar mais nada. Com mais de seis décadas de carreira e mais de 150 personagens no currículo, ele segue trabalhando com o mesmo entusiasmo dos tempos da TV Tupi, agora, entre teatro, cinema e televisão. Mas não é isso que ele gosta de destacar.

"Sou um cidadão brasileiro, com unha encravada, dor de dente e vontade de dizer 'hoje não quero saber de nada' como qualquer outro", disse o ator em entrevista publicada pelo jornal O Globo, após participar do videocast Conversa vai, conversa vem.

Na conversa, Tony refletiu sobre o sucesso, a ética na profissão, sua relação com o público e relembrou o susto que viveu recentemente, ao sofrer um hematoma subdural que o levou a duas cirurgias no cérebro.