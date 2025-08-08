Filho de Faustão revela reação do pai após ele fechar contrato com o SBT

"Acho que uma das coisas que deixou ele mais feliz de eu vir para o SBT foi pelo fato de ser uma emissora que ele não trabalhou. Ele não trabalhou na RedeTV! e não trabalhou no SBT. Ele olhando assim que é o filho fazendo o próprio caminho, entrando no lugar onde ele não teve, é um passo bacana", afirmou.

Com um formato que aposta na mistura de gerações e em um tom nostálgico, o novo programa será exibido aos sábados, após o Sabadou com Virginia. Apesar da mudança de emissora, o título da atração, antes exibida na Band, segue o mesmo: Programa do João. Isso se deve ao fato de o apresentador deter os direitos sobre a marca.

Saúde de Faustão

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, Faustão passou recentemente por duas cirurgias: um transplante de fígado, realizado na quarta-feira, 6, e um retransplante de rim, feito na quinta, 7. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

As informações constam no primeiro boletim médico divulgado sobre esta nova internação, publicado apenas na noite de ontem.

Na quarta-feira, começaram a circular notícias de que o apresentador estaria internado por conta de uma infecção na perna. A assessoria de imprensa, no entanto, não confirmou nem negou a informação. No dia seguinte, pela manhã, o SBT, nova casa de João Silva, noticiou a internação. À tarde, a informação foi confirmada oficialmente pelo hospital ao Estadão.