Wanessa Camargo sente medo de voar e vai de carro ao Rio para ensaio da 'Dança dos Famosos'

Wanessa Camargo, que participará da Dança dos Famosos 2025, confessou ter ido de carro de São Paulo até o Rio de Janeiro, onde ocorrerão os ensaios. Segundo divulgado em suas redes sociais, nessa quarta-feira, 6, ela revelou ter tido receio de embarcar e optou por não voar.

A viagem foi realizada com mais três mulheres, com quem Wanessa dividiu o volante. "Quatro e meia da manhã e estou chegando no Rio de Janeiro. Resolvi ir porque passei um pavorzão no avião. Pelo que vi, o tempo vai continuar ruim e aí não quero passar pelo mesmo trauma que passei."

"Só de pensar que eu ia passar pelo mesmo medo, apavorei. Vai que eu não consigo entrar no avião. Não confio em mim quando estou irracional desse jeito. [Então] estou de carro. Confesso que estou moída", completou.