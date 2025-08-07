'Mudei a cabeça', diz Thiago Nigro sobre casamento em comunhão total de bens com Maíra Cardi

Ainda assim, fez questão de assumir o risco. "Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens, ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso", afirmou, ressaltando que a escolha foi guiada pelo que acredita sobre o propósito do casamento.

"Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou sobre amor de fato?", questionou.

Ele completou a reflexão dizendo que, para ele, não faz sentido dividir tudo com alguém e deixar o dinheiro fora dessa equação. "Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra."

Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união civil em agosto de 2023, em uma cerimônia íntima. Antes disso, já haviam feito uma celebração simbólica. Em 2024, o casal renovou os votos com uma nova festa, realizada em um resort no interior de São Paulo para amigos e familiares. A coach está à espera de seu primeiro filho com Nigro.