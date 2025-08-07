Francis Ford Coppola tem alta e deixa hospital italiano, diz agência

Francis Ford Coppola recebeu alta hospitalar e está "se sentindo bem", segundo a Reuters.

O cineasta foi internado e submetido a um procedimento cardíaco em Roma, conforme revelado na tarde da última terça-feira, 5. A intervenção havia sido programada.

Aos 86 anos, o artista estava na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria, que ocorreu no final de julho. O diretor da trilogia Poderoso Chefão divulgou o seu último filme, o polêmico Megalópolis, durante o evento.