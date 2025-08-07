Faustão é internado em São Paulo; relembre questões de saúde recentes do apresentador

Histórico

O estado de saúde de Faustão não foi divulgado, mas essa não é a primeira vez que ele enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no País. "É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida", afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante - dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. O transplante ocorreu em função de um agravamento de uma doença renal crônica.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o novo órgão. O processo deu resultado e o órgão foi aceito.

Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise. "Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim", afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024. "Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física", brincou.