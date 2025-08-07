Caetano Veloso faz 83 anos e ganha declaração de Paula Lavigne

Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, homenageou o marido nesta quinta-feira, 7, dia em que o cantor completa 83 anos. "Papito, muita saúde e paz! Te amo", escreveu a empresária ao compartilhar um vídeo que mostra momentos de carinho entre o casal.

Paula Lavigne e Caetano Veloso se casaram em 1986. Juntos, eles tiveram dois filhos: Zeca, nascido em 1992, e Tom Veloso, nascido em 1997. O casal se separou em 2004, após 18 anos de casamento, mas reatou em 2016 e continua junto desde então.

Em 2023, Paula Lavigne participou do episódio de estreia do programa Angélica: 50 & Tantos e comentou sobre como é ser casada com um grande nome da música brasileira. "Eu cito sempre a Giulietta Masina [atriz italiana que foi casada com Federico Fellini], que perguntaram para ela: 'como é ser casada com um gênio?'. E ela disse: 'É muito melhor que ser casada com um idiota'. É muito bom", disse.