TikTok lança concurso para revelar novos autores com grandes editoras

Após essa etapa, ocorrerá uma votação aberta de vídeos do TikTok sobre os livros e uma avaliação dos manuscritos completos por um júri qualificado. A publicação dos livros ocorrerá em fevereiro de 2026.

Também haverá um prêmio de R$ 10 mil em adiantamento de royalties (sob responsabilidade das editoras) e R$ 300 mil disponíveis para divulgação das obras.

Carol Baracat, diretora de Marketing do TikTok nas Américas, fala da importância do uso da plataforma como fomento à leitura: "O TikTok tem uma capacidade enorme enquanto local de descoberta, não apenas de livros, como também de autores. Com o Livros do Futuro, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor. Assim, reconhecemos esse comportamento de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público, cresçam e tenham a oportunidade de serem publicados."

Concurso Livros do Futuro

Inscrições para a primeira fase: entre 11 e 30 de agosto, por meio do site oficial. Envio de uma sinopse de 1.000 a 1.500 palavras. Serão selecionados 50 semifinalistas por gênero;

Inscrições para a segunda fase: entre 29 e 30 de setembro. Os participantes devem gravar e postar um vídeo em seus perfis do TikTok explicando a ideia do livro. Ocorrerá uma votação pública, com 20 selecionados por gênero;