'Terra Nostra' será a próxima novela reprisada na Globo

Sucesso da TV Globo no final dos anos 1990, Terra Nostra volta à programação da emissora em setembro, no lugar de História de Amor, atualmente exibida na faixa Edição Especial. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela foi ao ar originalmente em 1999 e marcou época ao retratar a imigração italiana no Brasil no final do século 19.

A reprise marca um momento simbólico para a emissora, que completa 60 anos em 2025, e será a primeira novela das 21 horas a ser reexibida na faixa vespertina.

Ambientada em São Paulo, Terra Nostra narra a história do jovem casal de imigrantes italianos Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem a bordo do navio Andrea I, durante a travessia do Atlântico entre Gênova e o Brasil, em 1894.