Vi pessoas usando a morte da Preta para dizer que eram próximas, revela Carolina Dieckmmann

"Ver essa verdade da minha relação com ela e da relação dela com os amigos aparecendo de uma maneira tão grande, tão linda, me deixa realmente emocionada. A verdade me emociona muito", pontuou.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, vítima de um câncer de intestino. Carolina Dieckmmann era uma das amigas mais próximas da filha de Gilberto Gil e viajou até os EUA para se despedir dela, nos últimos dias de vida da cantora.