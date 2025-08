Rodrigo Faro quebra promessa e revela reação da família com seu retorno à Globo

Rodrigo Faro está oficialmente de volta à TV Globo. O apresentador foi confirmado no elenco do Dança dos Famosos 2025 e compartilhou, nos bastidores do Domingão com Huck, sua empolgação com esse novo momento da carreira.

De acordo com Faro, o convite feito por Luciano Huck e pela produção do programa foi encarado como uma nova oportunidade de se reinventar. O apresentador ainda revelou que estava quebrando uma promessa antiga: jamais voltar a dançar na televisão. "Apesar de eu ter jurado que, depois do Dança Gatinho, eu nunca mais dançaria na vida. Olha onde eu vim parar", disse o apresentador ao Gshow.

Faro garantiu que a diversão vem acompanhada de esforço. "Vim para me divertir, mas quero fazer bonito. Todo mundo sabe o quanto eu amo estar no palco", declarou.