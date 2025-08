'Dança dos Famosos' tem fisioterapeuta e cadeira de massagem, mostra Nicole Bahls

Nicole Bahls, que participa da Dança dos Famosos 2025 no Domingão com Huck, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para mostrar os bastidores dos ensaios para o programa.

Apesar de estar feliz com a oportunidade, a apresentadora expressou seu medo em sentir dores durante a rotina puxada de ensaios e apresentações. Ela disse que se tranquilizou no primeiro dia de ensaios quando descobriu que os Estúdios Globo contam com profissionais disponíveis para ajudar os participantes.

"Eu chego e dou de cara com um fisioterapeuta, um homem forte. Falei: 'Meu Deus, o negócio é tenso mesmo, meu primeiro dia já tem um fisioterapeuta'. Mas é que eles tem um grande cuidado com a gente", explicou.