Como Whindersson Nunes descobriu que era superdotado? Conheça o teste

- Memória de trabalho

- Velocidade de processamento de informações

Um dos testes mais reconhecidos mundialmente é o WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition), aplicado por psicólogos e neuropsicólogos com formação específica. O exame é dividido em diversas subcategorias e pode levar de 1h30 a 2h30 para ser concluído, dependendo da abordagem.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, a superdotação não está necessariamente associada a um desempenho uniforme em todas as áreas. É o que explicou Carolina Mattos:

"Altas habilidades não é aquele gênio, necessariamente. E sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida, e às vezes não em outra. Às vezes é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas que se dá superbem nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível."

Esse conceito reforça que superdotação pode se manifestar de forma diversa, como na inteligência emocional, na criatividade, nas artes ou no pensamento fora do convencional, características frequentemente associadas ao estilo de humor e improviso de Whindersson Nunes.