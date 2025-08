Morre Mauricio Silveira, ator que tratava câncer no intestino, aos 48 anos

Morreu neste domingo, 3, aos 48 anos, o ator Mauricio Silveira. O artista estava em coma induzido por complicações de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A notícia foi confirmada nas redes sociais de Mauricio.

O velório do ator será realizado no domingo, das 9h às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, no Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro.

Mauricio já havia atuado em diversas novelas da Rede Globo, como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Ele também colecionou contribuições ao teatro e ao audiovisual.