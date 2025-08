João Silva, filho de Faustão, estreia no SBT com Programa do João

O comunicador de 21 anos promete chacoalhar as noites de sábado com uma proposta de conectar gerações e estilos, apostando em entrevistas com figuras consagradas, matérias e quadros diversificados.

NEYMAR. A estreia terá matéria especial com Neymar e o pai do jogador, que enfrentarão um desafio de jogo de botão, trazendo à tona a nostalgia em uma conversa sobre família e legado.

Os quadros do programa também se propõem a equilibrar as facetas nostálgicas e modernas com dinamismo. São eles: o gameshow Duelo de Gerações; Bastidores e Curiosidades do SBT; Anônimo por um Dia, que conta com convidados especiais; Antes do Valendo, com a participação do público; Na Fonte do Sucesso, revisitando a trajetória de personalidades; Voltando a Fita; e CLTreta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.