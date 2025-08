Kelly Slater prova morango do amor em SP e tem reação surpreendente

O surfista brasileiro Gabriel Medina ofereceu um morango do amor para o amigo Kelly Slater antes de surfar com o norte-americano em uma piscina de ondas artificiais em São Paulo. E a reação do melhor surfista do mundo foi surpreendente.

O momento descontraído foi compartilhado por Medina em um vídeo no seu perfil no Instagram e também no canal do surfista no YouTube, onde ele mostrou o encontro completo.

A primeira reação de Kelly Slater ao ver o morango do amor gigante foi de desconfiança - "Vocês estão me zoando?" -, mas o norte-americano confiou no amigo brasileiro e deu uma mordida. "Meu Deus, é muito açúcar", reagiu Kelly. "Eu não consigo nem mastigar isso", completou o surfista, antes de devolver o doce pela metade na embalagem. "Agora sim você está pronto para surfar", brincou Medina.