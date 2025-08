'Dança dos Famosos': Vanessa Camargo é confirmada na competição; veja lista de participantes

A cantora Wanessa Camargo foi confirmada nesta sexta-feira, 1º, como a primeira participante da nova edição do Dança dos Famosos. Após uma polêmica passagem no BBB 24, a artista retorna à tela da Globo para integrar o elenco da atração.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Domingão com Huck, onde a competição será exibida. "Confirmada! Wanessa é o primeiro nome a formar o elenco do Dança dos Famosos 2025! Ela vem com tudo!", escreveu o perfil oficial do programa no Instagram.

Em seu perfil no Instagram, a cantora celebrou o convite e afirmou estar pronta para o novo desafio. "Mais um desafio! Tô super feliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Bora com tudo!", disse Wanessa.