'Ainda Estou Aqui': Filme de Walter Salles vence em 13 categorias no Prêmio Grande Otelo 2025

O Prêmio Grande Otelo 2025 anunciou seus vencedores nessa quarta-feira, 30 e o destaque foi para Ainda Estou Aqui, que ganhou em 13 categorias, na premiação que é considerada uma das maiores do audiovisual brasileiro. A cerimônia ocorreu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, com realização da Academia Brasileira de Cinema e apresentação de Barbara Paz e Isabel Fillardis.

Fernanda Torres e Selton Mello foram premiados como Melhor Atriz e Ator, por seus trabalhos no longa de Walter Salles. O diretor também levou o prêmio de Melhor Direção, pela adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva que venceu o Oscar.

Sobre o filme, a intérprete de Eunice Paiva, Fernanda Torres, comentou: "Ainda Estou Aqui começou no Rio de Janeiro e me sinto muito realizada tendo dado a volta ao mundo com Walter (Salles), Selton (Mello), com o filme, com Eunice para estar aqui hoje, de volta. Eu estou muito feliz de ir para casa com o Grande Otelo!"