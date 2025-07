Pamela Anderson e Liam Neeson estão namorando, diz revista

Pamela Anderson e Liam Neeson são o novo casal do momento em Hollywood. Os atores veteranos teriam iniciado o namoro há pouco tempo e estão "claramente apaixonados", segundo uma fonte da revista People.

Segundo a mesma fonte, envolvimento do ator de 73 anos com a atriz de 58 teria começando nos bastidores da nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, que estreia no Brasil no dia 14 de agosto. Os dois apareceram juntos no tapete vermelho da pré-estreia do filme, em Nova York, na noite da última segunda-feira, 28.

Os filhos também se juntaram às estrelas do novo filme e posaram juntos no tapete vermelho. Estavam presentes Dylan Jagger Lee e Brandon Thomas Lee, filhos de Pamela Anderson com o músico Tommy Lee, de quem ela se divorciou em 1998, e Daniel Neeson e Micheál Neeson, filho de Liam Neeson com Natasha Richardson, atriz que morreu em 2009.