Diretora de marketing de artistas baianos morre em acidente no interior da Bahia

A diretora de marketing digital Dayana Nataly Bezerra Lima morreu na tarde da última terça-feira, 29, após um acidente de carro na BR-324, na altura do município de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia. O veículo em que ela estava capotou por volta das 16h30, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ela retornava de Feira de Santana para Salvador, onde acompanhava compromissos profissionais do cantor Pablo relacionados ao projeto Bodega do Pablo. No carro estavam ainda outros dois integrantes da equipe do artista, que ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde. O corpo de Dayana foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

Além de atuar como responsável pelo marketing digital de Pablo, Dayana Bezerra era sócia de uma empresa que atendia diversos nomes da música baiana. Entre os clientes estavam a banda de pagode É o Tchan, o grupo Cheiro de Amor e o cantor Felipe Papazoni.