Diogo Nogueira aparece 'hipnotizado' ao assistir Paolla Oliveira como Heleninha em 'Vale Tudo'

Paolla Oliveira compartilhou um momento inusitado com o namorado, Diogo Nogueira, em suas redes sociais nessa terça-feira, 29. Ela, que vive Heleninha no remake de Vale Tudo, registrou a reação do cantor à sua interpretação da personagem no último capítulo da telenovela.

"Concentrados e hipnotizados com essa sequência de hoje", escreveu ela, nos stories do Instagram.

A atriz também postou uma das cenas do remake, ao lado da versão original, em suas redes sociais. "Remakes têm essa beleza: criam pontes entre tempos e visões. E fico feliz por estar nessa travessia."