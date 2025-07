Dez mesas da Flip para acompanhar pela internet

Com a presença de grandes nomes da literatura nacional e estrangeira, começa nesta quarta, dia 30, a 23.ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que vai até o domingo, 3 de agosto e já está com quase todas as mesas esgotadas. Para quem não estiver na cidade, é possível assistir aos debates ao vivo pelo canal oficial do evento no YouTube - são cerca de seis por dia. Abaixo, você confere alguns dos destaques para ver de casa.

Entre os principais nomes da Flip 2025 estão a jornalista e escritora espanhola Rosa Montero, autora de O Perigo de Estar Lúcida; a sueca Liv Strömquist, um dos grandes nomes dos quadrinhos na atualidade; o italiano Sandro Veronesi, conhecido por O Colibri; e o português Valter Hugo Mãe; em mesa extra que vai discutir a adaptação cinematográfica do livro O Filho de Mil Homens.

Neste ano, a curadora da Flip é novamente Ana Lima Cecilio, profissional com 20 anos de experiência no mercado editorial e passagens por Globo Livros e Carambaia. Ao Estadão, ela diz ter boas expectativas e avalia a programação principal como "mais equilibrada" que a do último ano.