Quem é Eduarda Luvinesck, influenciadora envolvida na separação de Carlinhos Maia e Lucas?

Thayse Teixeira falou sobre um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias: o divórcio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães após 15 anos de relação. A notícia foi divulgada pelos dois no sábado, 26.

Nesta segunda-feira, 28, a influenciadora, que é amiga íntima de Carlinhos Maia, disse que Eduarda Luvisneck foi o pivô da separação no Fofocalizando, do SBT.

Ela explicou que antes de se casar com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia já havia se envolvido com mulheres e que ele conheceu Eduarda em transmissões ao vivo no Tiktok. Ainda segundo a influenciadora, a jovem foi a uma festa na casa do influenciador.