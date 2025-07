'Estou sofrendo demais por dentro, eu e o Brasil': Leonardo fala sobre divórcio na família

Pela primeira vez desde o anúncio do fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, o cantor Leonardo comentou publicamente a separação do casal.

"Não existe ex-sogro. É pra sempre", afirmou o sertanejo em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, ressaltando o vínculo que mantém com a influenciadora digital mesmo após a separação.

"A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, eu e o Brasil. A gente não queria isso. Ela é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas", completou, referindo-se aos netos.