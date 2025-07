Diddy diz que foi 'provocado' a agredir ex-namorada; entenda acusações

No novo documento entregue ao tribunal, os advogados afirmam que Diddy foi "provocado" por uma ex-namorada, identificada apenas como Jane, em um dos episódios de violência citados no processo. Os representantes do artista admitem a agressão, ocorrida em junho deste ano, mas alegam que ela teria iniciado o confronto físico.

Além disso, a defesa argumenta que as relações com Jane e com a ex-parceira Casandra "Cassie" Ventura eram consensuais e envolviam práticas do estilo "swing", portanto, não configurariam coerção ou tráfico.

Para garantir a liberdade provisória, o rapper se comprometeu a usar sua mansão em Miami como garantia, limitar seus deslocamentos aos distritos sul da Flórida e de Nova York, e manter contato apenas com seus advogados.

Entenda os vereditos

Sean Combs foi condenado em dois dos cinco crimes dos quais era acusado. Veja o desfecho de cada acusação:

Conspiração para extorsão (envolvendo práticas criminosas em sua empresa):