Amiga que cuidou de Preta Gil é acolhida por Gil e Flora e revela como está mãe da cantora

Questionada nos comentários sobre Drão [Sandra Gadelha, a mãe de Preta Gil], Jude esclareceu que "ela está bem na medida do possível" e falou que a mãe de Preta Gil sempre foi mais discreta. "Drão não é de aparecer muito! Hoje fiquei com ela a tarde toda, conversamos muito, lembrando de Pretinha e etc. Elá tá bem amparada", respondeu Jude.

Gil, Flora e Sandra Gadelha no velório

Gilberto Gil, Flora Gil e Sandra Gadelha, a Drão, chegaram ao velório de Preta Gil juntos e entraram de braços dados na cerimônia de despedida momentos depois do fechamento ao público. A cantora foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 25.