Geezer Butler presta tributo a Ozzy Osbourne e revela bastidores do último encontro

Geezer Butler, baixista do Black Sabbath, publicou um artigo no jornal britânico The Times, no domingo, 27, em homenagem a Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos na terça-feira, 22. No texto, Butler compartilha momentos da convivência com o vocalista, desde os primeiros anos em Aston, bairro operário de Birmingham, até a última apresentação da banda, no Villa Park, neste mês.

O artigo começa com uma lembrança recente: uma campanha promocional do Aston Villa, em que Butler e Osbourne participaram de um vídeo para lançar o novo uniforme do clube. A ação, que simulava um telefonema entre os dois sobre jogar juntos no estádio do time, alcançou grande repercussão nas redes sociais.

A relação entre Osbourne e Butler teve início ainda na juventude. Ambos cresceram nos arredores do estádio do Aston Villa, frequentavam a mesma região e, em 1968, fundaram a banda que mais tarde se tornaria o Black Sabbath, ao lado de Tony Iommi e Bill Ward.