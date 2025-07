Filme inspirado em 'The Legend of Zelda' anuncia protagonistas

O filme The Legend of Zelda já tem seus protagonistas confirmados. Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth foram anunciados como Princesa Zelda e Link, respectivamente. O anúncio veio do próprio perfil da Nintendo, criadora do clássico game. O designer do jogo original, Shigeru Miyamoto, também assina a produção, cuja estreia está prevista para 2027.

A atriz Hunter Schafer, de 26 anos, que ficou conhecida por participar da série Euphoria, da HBO, estava sendo cotada para viver a princesa Zelda nos cinemas, mas não conseguiu o papel no live-action.

Em uma entrevista à Variety em 2023, Hunter se mostrou entusiasmada com a ideia de participar do projeto. "Eu pessoalmente amo o jogo. Eu jogava quando criança e jogo até hoje. Quem sabe? Seria muito, muito legal", declarou à época.