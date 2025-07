Eve Jobs, filha 'deserdada' de Steve Jobs, faz casamento milionário

Ela, que é formada em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade de Stanford, tem três irmãs: Reed, Erin Sienna e Lisa Brennan, filha de outro relacionamento do ex-diretor da Apple, que morreu em 2011.

A caçula atualmente trabalha como modelo e já modelou para marcas como Louis Vuitton e Coperni. Ela também pratica hipismo, assim como o noivo Harry, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Em 23 de junho, Eve compartilhou fotos de sua despedida de solteira com as amigas. "Que [ótimo] fim de semana com as minhas amigas", escreveu.