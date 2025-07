Uma semana da morte de Preta Gil: Bela Gil fala sobre como está lidando com o luto pela irmã

Bela Gil falou sobre luto neste domingo, 27, data que marca uma semana da morte de sua irmã, Preta Gil, que foi velada e cremada no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 25. "Quero agradecer por todas as mensagens lindas, cuidadosas e acolhedoras que recebi nesses últimos dias! Obrigada a cada um de vocês", escreveu a chef de cozinha e apresentadora nos Stories da sua conta do Instagram.

Diferentemente de outros familiares e dos amigos famosos, Bela Gil não foi fotografada no funeral de Preta Gil, já que chegou ao velório da irmã junto com o pai, Gilberto Gil, e a mãe, Flora Gil, depois do fechamento da cerimônia para o público e para a imprensa.

"Agradeço especialmente aos meus amigos e amigas pela preocupação e disponibilidade em cuidar de mim. Vocês são fundamentais na minha vida. Que lindo sentir isso e espero ser essa amiga à altura para vocês também. Eu tô 'bem' e aprendendo a dar espaço para a saudade", esclareceu Bela sobre seu "sumiço" nos últimos dias por causa do luto.