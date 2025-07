Preta Gil recebe homenagem de Groisman no 'Altas Horas'

Preta Gil recebeu uma homenagem de Serginho Groisman no Altas Horas do último sábado, 26. No quadro Memória Altas Horas o programa trouxe trechos de edições entre 2006, 2010, 2017 e 2023 com a presença da artista, que faleceu no último domingo, 20, em decorrência de um câncer.

No primeiro bloco, a artista aparece ao lado da amiga Carolina Dieckmmann e disse a Groisman que sua produtora tinha sido a responsável por fazer um comercial pré-lançamento do Altas Horas, anos antes: "Não sei se você lembra, mas eu nunca vou esquecer".

Em outros momentos Preta Gil também aparece cantando. Entre os destaques, uma parceria com Chitãozinho e Xororó, com Evidências, e outra ao lado de seu pai, o cantor Gilberto Gil, entoando Vamos Fugir.