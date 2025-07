Marisa Monte fará turnê com orquestra sinfônica; saiba datas e locais

A cantora Marisa Monte anunciou neste domingo, 27, que fará entre outubro e dezembro sua primeira turnê acompanhada de banda e de uma orquestra sinfônica com 55 músicos e regência do maestro André Bachur. A turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo terá seis shows em seis cidades: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

"Ao longo dos anos, tive algumas chances de cantar com orquestras, tanto no Brasil quanto no exterior. Foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. A interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram desses concertos experiências verdadeiramente mágicas", declarou a cantora em um comunicado.

Marisa selecionou músicos de diferentes orquestras para acompanhá-la nos shows. "Para a série especial de seis shows da Phonica, em parceria com o maestro André Bachur, que me acompanhou no concerto de comemoração dos 90 anos da USP, selecionamos músicos virtuosos das melhores orquestras do país. Junto com minha banda, unimos o popular ao erudito para interpretar clássicos, criando mais uma experiência transcendental."