Luciana Gimenez homenageia Mick Jagger por aniversário de 82 anos: 'Nós te amamos!'

A apresentadora Luciana Gimenez publicou uma homenagem a Mick Jagger, cantor britânico do grupo The Rolling Stones que completou 82 anos no último sábado, 26. Os dois têm um filho juntos, Lucas, de 26 anos.

"Today is your day! Happy birthday Mick Jagger, we love you!", escreveu em seu Instagram. Traduzido para o português, fica algo como: "Hoje é o seu dia! Parabéns, Mick Jagger, nós te amamos!".

A publicação ainda trouxe diversas fotos dos dois juntos e também ao lado do filho. Mesmo tendo um relacionamento breve na década de 1990, os dois mantêm uma boa relação até os dias de hoje. Em 2018, por exemplo, quando esteve no Brasil, Mick Jagger deu uma longa entrevista ao programa de Luciana Gimenez na RedeTV!.