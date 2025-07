Ex-BBB Kerline Cardoso mostra rosto inchado e curativos após plástica no nariz

A ex-BBB Kerline Cardoso publicou nas redes sociais fotos que mostram seu rosto inchado e curativos no nariz após fazer uma rinoplastia. "Foram dois anos programando esse dia", escreveu a influenciadora de 32 anos, que também participou do reality A Fazenda 14, da Record. Foi a segunda cirurgia da ex-Big Brother, que já havia passado há alguns anos por um procedimento cirúrgico no nariz para ajustes funcionais (não estéticos).

Em publicações no Instagram no sábado, 26, Kerline explicou os motivos da rinoplastia que a "obrigava" a corrigir constantemente o formato do nariz em aplicativos de edição. "Realizei minha tão sonhada rinoplastia após anos esperando o momento certo", comemorou Kerline.

Nas postagens, ela deu detalhes sobre pós-cirúrgico, como o fato de ter de limpar o nariz 10 vezes por dia, não poder lavar os cabelos em casa e a vontade de se livrar dos adesivos que imobilizam seu rosto.