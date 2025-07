Amiga maquiadora revela último pedido de Preta Gil: 'Não foi fácil'

Soraya Rocha fez um longo desabafo no sábado, 26, um dia depois do velório de Preta Gil. A maquiadora, que era uma das pessoas mais próximas da cantora nos últimos anos, revelou ter ajudado na preparação do corpo e feito a última maquiagem da amiga: "Ontem me despedi de você, e atendi seu último pedido. Não foi fácil, mas cumpri o que prometi!"

"Ali eu entendi que precisava ter esse momento só nosso. Nossa conexão é eterna! Fiz sua última maquiagem, como tenho feito nos últimos 11 anos de trabalho. Com todo amor, carinho e dedicação", completou a profissional.

Desde o diagnóstico do câncer, em janeiro de 2023, Preta Gil contou com o apoio de um grupo de cerca de 15 amigos bem próximos que cuidaram dela ao longo do tratamento. Soraya foi uma dessas pessoas e esteve, inclusive, nos Estados Unidos na última etapa do tratamento.