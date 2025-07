Neta mostra emoção de Gilberto Gil ao chegar no velório de Preta

A despedida de Preta Gil, realizada na manhã e tarde de sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcada por forte comoção da família, amigos e fãs.

Entre os registros mais tocantes do velório e da cremação da artista, que morreu aos 50 anos no último domingo, 20, está a emoção do pai, o cantor Gilberto Gil, captada e divulgada por sua neta, Flor Gil.

A jovem compartilhou em suas redes sociais vídeos e fotos da cerimônia, incluindo o cortejo até o Cemitério e Crematório da Penitência, onde ocorreu a cremação. Em uma das imagens, Gilberto Gil aparece emocionado, despedindo-se da filha com um beijo na cabeça.